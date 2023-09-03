Чтобы отсечь перекупщиков: билеты на поезд можно будет купить через верификацию в Дії

Укрзализныця работает над интеграцией с Дією, чтобы исключить продолжение деятельности перекупов на международные рейсы.

Об этом сказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона Единые новости ведущей Яне Брензей.

— Укрзализныця работает над интеграцией с Дией, чтобы аккаунты в приложении Укрзализныци были верифицированы. Поэтому, если какая-то аномальная активность, человек начинает массово скупать билеты, то можно было его заблокировать. И уже не было возможности с новой сим-карты, нового номера телефона продолжать эти активности, — сказал он.

Перцовский отметил, что это уже в работе и для УЗ принципиально оставить историю с перекупами в прошлом.

Он также отметил, что 3 сентября отправился дополнительный поезд из Киева в Варшаву с пересадкой в Хелме. По его словам, все пассажиры приобрели на него билеты спокойно в мобильном приложении Укрзализныци.

С начала полномасштабной войны практически в 12 раз выросли объемы международных пассажирских перевозок. Относительно железнодорожного сообщения с Польшей, то использованы все слоты железнодорожных операторов. Что касается Вены — есть разница в пути. То есть в Австрию можно заезжать другими вагонами, которых в УЗ есть небольшое количество.

— Относительно Польши — все продажи в онлайне. Уже ушли в прошлое так называемые прикассовые барыги, которые ходят и перекупают билеты. Все есть в онлайн-системах. Изменили систему возврата билетов. Как работали перекупы? Они брали билет, потом получали заказ и на другое имя обменивали его в системе. Сейчас это невозможно, — отметил Перцовский.

По его словам, на сегодня пассажиры, которые заказывают билеты, делают это заранее — за 20 дней, как открываются продажи. В противном случае людей просто обманывают. То есть перекупы дают ненастоящие билеты на ненастоящие фамилии. И дальше на вокзалах наблюдают сцены, где люди рыдают, но их никто не пускает.

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