Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати

15 жовтня зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Зазначається, що маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська. Проходження прикордонного та митного контролю передбачено через неї. Там пасажири проходять пересадку на польський потяг.

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Потяг Львів-Варшава сполучає 10 українських міст та два польських.

– До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink. На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії і можуть доїхати до Любліна або Варшави, – повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що за рейс в одному напрямку обидва потяги можуть перевезти близько 200 пасажирів. Є місця 1-го та 2-го класу.

– Маємо крутий бонус! Планували комфортно сполучити Львів із Варшавою (через Раву-Руську), а вийшло ще й Івано-Франківськ, Калуш, Долину Моршин, Стрий і Жовкву. Усі ці міста тепер мають зручне щоденне зʼєднання з Любліном та Варшавою. Приємно також, що завдяки цьому проєкту “ожив” залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років. Тут зробили ремонт, розмістили пункти митного та прикордонного контролю, відкрили касу міжнародного продажу, – прокоментував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Де придбати квитки, ціна та тривалість рейсу

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 година. Вартість квитка – від 1 188 грн.

Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.

Наразі очікується реалізація другого етапу проєкту Євроколія Варшава – Львів. Він передбачає розробку і виготовлення проєктно-кошторисної документації на відновлення залізничного сполучення європейською колією на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.

Фото: Укрзалізниця

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