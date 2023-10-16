Путин пытается уменьшить ожидания от продвижения россиян вблизи Авдеевки — ISW

Президент России Владимир Путин пытается сдержать ожидания россиян от масштабного наступления российских войск в районе Авдеевки в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин в интервью российскому пропагандистскому телевидению заявил, что его оккупационные войска ведут “активную оборону” на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

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При этом российские операции под Авдеевкой диктатор назвал активной обороной, а не активными боевыми действиями. Хотя ранее посол России в ООН Василий Небензя заявил, что это именно наступление. В связи с этим некоторые военкоры предположили, что Путин пытается сдержать ожидания значительных успехов России.

Российские операции, включая интенсивные артиллерийские и авиаудары, направлены на ослабление украинских сил в районе Авдеевки. При этом аналитики считают, что оккупанты вряд ли смогут совершить значительный прорыв или окружить Силы обороны Украины в Авдеевке в ближайшей перспективе.

Кроме того, возможное масштабное продвижение россиян потребует значительного увеличения их подразделений и техники, а также сильно растянется во времени.

При этом в российском информационном пространстве также немного сбавляют первоначальный оптимизм в отношении успехов российских войск в районе Авдеевки. Российские военные блогеры сначала сообщали о продвижении российских войск более чем на 10 км, вероятно, преувеличивая степень успехов оккупантов, сообщают в ISW.

Позже военкоры стали признавать трудности российского продвижения и заявили, что войска снизили темпы наступательных операций.

Источник : ISW

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