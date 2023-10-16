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Путін намагається зменшити очікування від просування росіян поблизу Авдіївки – ISW

Путін намагається зменшити очікування від просування росіян поблизу Авдіївки – ISW
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін намагається стримати очікування росіян від масштабного наступу російських військ у районі Авдіївки в Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін в інтерв’ю російському пропагандистському телебаченню заявив, що його окупаційні війська ведуть “активну оборону” на Авдіївському, Куп’янському та Запорізькому напрямках.

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При цьому російські операції під Авдіївкою диктатор назвав активною обороною, а не активними бойовими діями. Хоча раніше посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що це саме наступи. У зв’язку з цим деякі військкори припустили, що Путін намагається стримати очікування значних успіхів Росії.

Російські операції, включно з інтенсивними артилерійськими та авіаударами, спрямовані на ослаблення українських сил у районі Авдіївки. При цьому аналітики вважають, що окупанти навряд чи зможуть здійснити значний прорив або оточити Сили оборони України в Авдіївці в найближчій перспективі.

Крім того, можливе просування масштабне просування росіян потребуватиме значного збільшення їхніх підрозділів і техніки, а також сильно розтягнеться в часі.

При цьому в російському інформаційному просторі також трохи зменшують початковий оптимізм щодо успіхів російських військ у районі Авдіївки. Російські військові блогери спочатку повідомляли про просування російських військ більш ніж на 10 км, імовірно, перебільшуючи ступінь успіхів окупантів, повідомляють в ISW.

Пізніше воєнкори стали визнавати труднощі російського просування і заявили, що війська знизили темпи наступальних операцій.

Джерело: ISW
Авдіївка, Війна в Україні, Володимир Путін
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