Защита энергоструктуры Украины и активы РФ: о чем говорили Зеленский и спецпредставительница США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Они обсудили важные темы — энергетику, восстановление и экономику.

По данным Офиса президента, глава государства и представительница США обратили внимание на защиту энергетической инфраструктуры, потребности в восстановлении Украины, макрофинансовую поддержку, справедливое использование замороженных российских активов.

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— Хороший разговор, хорошие сигналы, — так Владимир Зеленский коротко описал встречу с Пенни Прицкер.

По словам президента, Украина заинтересована в привлечении частных американских инвестиций в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении, химическом производстве, а также в участии компаний США в перестройке энергосистемы.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, партии Конгресса и американский народ за предоставление мощной помощи Украине. По словам главы государства, Украине важно понимать, что США готовы помочь пройти зимний период и будут сохранять поддержку вплоть до победы.

Источник : Офис президента

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