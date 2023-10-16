Захист енергоструктури України і активи РФ: про що говорили Зеленський і спецпредставниця США
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вони обговорили важливі теми – енергетику, відновлення та економіку.
За даними Офісу президента, глава держави і представниця США звернули увагу на захист енергетичної інфраструктури, потреби у відбудові України, макрофінансову підтримку, справедливе використання заморожених російських активів.
– Хороша розмова, хороші сигнали, – так Володимир Зеленский коротко описав зустріч з Пенні Пріцкер.
За словами президента, Україна зацікавлена в залученні приватних американських інвестицій у довгострокові проєкти в аграрному секторі, машинобудуванні, хімічному виробництві, а також участі компаній США у перебудові енергосистеми.
Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, партіям Конгресу й американському народу за надання потужної допомоги Україні. За словами глави держави, Україні важливо розуміти, що США готові допомогти пройти зимовий період і зберігатимуть підтримку аж до перемоги.
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