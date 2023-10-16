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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Захист енергоструктури України і активи РФ: про що говорили Зеленський і спецпредставниця США

Захист енергоструктури України і активи РФ: про що говорили Зеленський і спецпредставниця США
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вони обговорили важливі теми – енергетику, відновлення та економіку.

За даними Офісу президента, глава держави і представниця США звернули увагу на захист енергетичної інфраструктури, потреби у відбудові України, макрофінансову підтримку, справедливе використання заморожених російських активів.

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– Хороша розмова, хороші сигнали, – так Володимир Зеленский коротко описав зустріч з Пенні Пріцкер.

За словами президента, Україна зацікавлена в залученні приватних американських інвестицій у довгострокові проєкти в аграрному секторі, машинобудуванні, хімічному виробництві, а також участі компаній США у перебудові енергосистеми.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, партіям Конгресу й американському народу за надання потужної допомоги Україні. За словами глави держави, Україні важливо розуміти, що США готові допомогти пройти зимовий період і зберігатимуть підтримку аж до перемоги.

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Джерело: Офіс президента
відновлення України, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Економіка України, Енергетика, Україна-США
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