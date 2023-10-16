Интрига сохраняется: Дещица о формировании правительства в Польше и влиянии на поддержку Украины

После парламентских выборов в Польше сохраняется интрига, кто из партий-лидеров сможет сформировать правительство: руководящая политсила Право и справедливость или Гражданская коалиция Дональда Туска.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 гг. Андрей Дещица в эфире телемарафона Єдині новини.

Он обратил внимание, что польская Центральная избирательная комиссия еще проводит подсчет и есть разногласия с данными экзит-полов. Но причиной может быть то, что в Польше сначала считают голоса от малых избирательных комиссий.

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– Я думаю, что все же результаты экзит-полов будут отражены и в официальных результатах выборов, – отметил дипломат.

По словам Дещицы, наибольшей неожиданностью этих выборов стала очень высокая явка – более 72%. Это “самая большая явка, которая была в истории Польши после 1989 года”.

– Эта высокая явка дает основания говорить, что избиратели предпочли оппозиционные партии. Поэтому поддержка оппозиционных сил и столь высокая. Но интрига по формированию нового правительства остается, — рассказал Дещица.

По оценке дипломата, сейчас сложно спрогнозировать, кто сможет сформировать правительство. Согласно существующим нормам и Конституции Польши, президент предоставляет такое право партии, получившей больше всего голосов. Ею является Право и справедливость (ПиС), которая сейчас управляет страной.

Однако ПиС набирает недостаточное количество голосов для того, чтобы единолично сформировать правительство. Для этого нужно иметь монобольшинство в Сейме – 231 мандат. А по данным экзит-полов, партия набирает около 200 мандатов.

Возможным членом коалиции с ПиС может быть крайняя правая партия Конфедерация, выступающая против помощи Украины. Однако эта политсила набирает не так много голосов.

– Для многих, и прежде всего для этой партии, было неожиданностью то, что ее поддержка упала где-то с 10-12% до 6-7% по результатам экзит-полов. У них будет примерно 12-14 голосов депутатов в парламенте, но этого также мало для того, чтобы сформировать коалицию с ПиС, — объяснил Андрей Дещица.

Дипломат не исключает, что Право и справедливость может проводить переговоры еще с кем-то из политсил, которые проходят в парламент.

Возможным кандидатом для такой коалиции является Польская селянская партия, которая во время избирательной кампании выступала в блоке с партией Польша 2050. Они шли как блок Третий путь.

– Вряд ли они разъединятся, но это возможный кандидат для переговоров. Если ПиС не сформирует большинство и правительство, инициатива по формированию правительства переходит к Сейму. А реальной коалицией, которая может быть сформирована в Сейме, является объединение трех оппозиционных партий: Гражданской коалиции, Третьего пути и Левицы. Тогда они возьмут инициативу в свои руки и имеют шансы создать новое правительство, — добавил Дещица.

Дипломат призвал дождаться официальных результатов парламентских выборов в Польше.

Поскольку сейчас не понятно, насколько удачными будут переговоры ПиС по формированию коалиции, и удастся ли оппозиционным силам быстро объединиться. Хотя шансы оппозиции Дещица оценил как “достаточно серьезные”.

Изменится ли что-то для Украины

Андрей Дещица подчеркнул, что Киеву нужно будет сотрудничать с любым правительством в Польше.

Он прогнозирует, что уровень эмоций, который наблюдался в высказываниях во время избирательной кампании, “немножко спадет, и будет легче договариваться”.

По мнению дипломата, если Право и справедливость сформирует правительство, то будет заинтересована в восстановлении хороших отношений с Украиной, в урегулировании проблемных вопросов.

– Прежде всего, вопрос экспорта украинского зерна. Это будет нелегко, поскольку есть разные подходы к данному вопросу. И опять же это будет зависеть от того, будет ли ПиС иметь в своей коалиции Конфедерацию, которая очень критически настроена в вопросе поддержки Украины. И Селянскую партию, которая также будет больше заинтересована в отстаивании интересов польских фермеров. Но эти вопросы можно будет решать, хотя будет тяжело, – считает дипломат.

Если же будет создано правительство оппозиционных сил, то, по словам Дещицы, “с ним будет легче налаживать контакты”. Польская оппозиция заявляла о готовности поддерживать Украину и развивать хорошие отношения.

Кроме того, у оппозиционного правительства “не будет того багажа предыдущего правительства, наслоения проблемных вопросов”. А в-третьих, правительство, сформированное партией Туска, будет проевропейским.

– Поэтому их политика будет в русле политики Евросоюза. Более того, я думаю, что это будет наш серьезный лоббист в поддержке интеграционных стремлений по членству в ЕС и НАТО, — отметил Дещица.

Прокомментировал дипломат и почти вдвое более низкие результаты партии Конфедерация на выборах по сравнению с прогнозируемыми. По его словам, это означает, что все-таки поляки не готовы к поддержке таких радикальных программ и партий. Они больше выступают за стабильность, демократию и проевропейский курс.

Согласно последним данным Центризбиркома Польши, Право и справедливость пока набирают 37,83%, а Гражданская коалиция – 28,27%. Подсчитано более 57,5% всех голосов избирателей.

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