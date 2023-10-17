Развернуто уже более 13 тыс. пунктів незламності – Шмыгаль

В Украине развернуто уже более 13 тыс. пунктів незламності, еще около 2,5 тыс. нуждаются в доукомплектовании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 октября, отметив, что сейчас главная задача — обеспечить украинцев светом и теплом, защитить энергетическую инфраструктуру и продолжить восстановление.

По его словам, больше всего таких пунктов развернуто на Днепропетровщине, в Киеве и Харьковской области.

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— Однако еще около 2,5 тыс. пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача местных властей. Везде должен быть генератор, топливо, Старлинк, средства отопления. Скоро все смогут найти ближайший к себе пункт незламності через интерактивную карту в Дії, — подчеркнул глава правительства.

Графики отключения света могут применить в случае дефицита мощностей в энергосистеме. Они возникнут, если произойдет разрушение энергообъектов. В некоторых регионах уже обнародовали обновленные графики.

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