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Розгорнуто вже понад 13 тис. пунктів незламності – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

В Україні розгорнуто вже понад 13 тис. пунктів незламності, ще близько 2,5 тис. потребують доукомплектування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 17 жовтня, зауваживши, що головне завдання – забезпечити українців світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення.

За його словами, найбільше таких пунктів розгорнуто на Дніпропетровщині, у Києві та Харківщині.

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– Проте ще близько 2,5 тис. пунктів потребують доукомплектування. Це завдання місцевої влади. Всюди має бути генератор, пальне, Старлінк, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт незламності через інтерактивну карту в Дії, – наголосив глава уряду.

Графіки відключення світла можуть застосувати у разі дефіциту потужностей в енергосистемі. Вони виникнуть, якщо відбудеться руйнування енергооб’єктів. У деяких регіонах уже оприлюднили оновлені графіки.

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Війна в Україні, Денис Шмигаль, електроенергія, Енергетика, Опалювальний сезон, Російська агресія, теплопостачання
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