Есть результаты уничтожения логистики РФ, спасибо партнерам за эффективное оружие — Зеленский собрал Ставку

Во вторник, 17 октября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

Указано, что на заседании командующие доложили о ситуации на фронте.

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— Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты, — написал Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров за “эффективное оружие, как мы и договаривались”.

Президент отметил, что на Ставке отдельно обсудили международную политику и имеющиеся изменения. Докладывали чиновники, а также разведка.

— Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ — это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа — это важно, — добавил Зеленский.

Ранее президент Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины. Они обсудили энергетику, восстановление и экономику.

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