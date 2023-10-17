Есть результаты уничтожения логистики РФ, спасибо партнерам за эффективное оружие — Зеленский собрал Ставку
Во вторник, 17 октября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в Telegram.
Указано, что на заседании командующие доложили о ситуации на фронте.
— Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты, — написал Зеленский.
Он также поблагодарил партнеров за “эффективное оружие, как мы и договаривались”.
Президент отметил, что на Ставке отдельно обсудили международную политику и имеющиеся изменения. Докладывали чиновники, а также разведка.
— Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ — это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа — это важно, — добавил Зеленский.
Ранее президент Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины. Они обсудили энергетику, восстановление и экономику.
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов