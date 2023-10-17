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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Є результати знищення логістики РФ, дякую партнерам за ефективну зброю – Зеленський зібрав Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вівторок, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

Зазначено, що на засіданні командувачі доповіли про ситуацію на фронті.

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– Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати, – написав Зеленський.

Він також подякував партнерам за “ефективну зброю, як ми й домовлялись”.

Президент зазначив, що на Ставці окремо обговорили міжнародну політику та наявні зміни. Доповідали урядовці, а також розвідка.

– Викликів багато. Та якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо, – додав Зеленський.

Раніше президент Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України. Вони обговорили енергетику, відновлення й економіку.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський
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