Є результати знищення логістики РФ, дякую партнерам за ефективну зброю – Зеленський зібрав Ставку
У вівторок, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram.
Зазначено, що на засіданні командувачі доповіли про ситуацію на фронті.
– Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати, – написав Зеленський.
Він також подякував партнерам за “ефективну зброю, як ми й домовлялись”.
Президент зазначив, що на Ставці окремо обговорили міжнародну політику та наявні зміни. Доповідали урядовці, а також розвідка.
– Викликів багато. Та якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо, – додав Зеленський.
Раніше президент Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України. Вони обговорили енергетику, відновлення й економіку.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов