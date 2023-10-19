РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш

На Авдеевском направлении фиксируется новое обострение, россияне не оставляют попыток захватить город.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

— На линии фронта обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Бьют они из всего, что есть. Условное “снижение” градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали, наоборот, обострение, — сказал он.

По словам начальника МВА, увеличилось количество обстрелов и авиаударов по территории общины. Также оккупанты атакуют соседнюю, Очеретинскую общину.

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Барабаш отмечает, что войска РФ не оставляют попыток окружить город, пытаются найти дыры в полосе обороны ВСУ.

— Ну и все свои неудачи они компенсируют количеством и массированностью артиллерийских и авиаракетных ударов, — добавил он.

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава.

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