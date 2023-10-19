Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

На Авдеевском направлении фиксируется новое обострение, россияне не оставляют попыток захватить город.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

— На линии фронта обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Бьют они из всего, что есть. Условное “снижение” градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали, наоборот, обострение, — сказал он.

По словам начальника МВА, увеличилось количество обстрелов и авиаударов по территории общины. Также оккупанты атакуют соседнюю, Очеретинскую общину.

Сейчас смотрят

Барабаш отмечает, что войска РФ не оставляют попыток окружить город, пытаются найти дыры в полосе обороны ВСУ.

— Ну и все свои неудачи они компенсируют количеством и массированностью артиллерийских и авиаракетных ударов, — добавил он.

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава.

Читайте также
Это то самое большое наступление: военный эксперт объяснил, зачем РФ нужна Авдеевка
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш

Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вблизи оккупированного Токмака прогремели взрывы
вибух
Оккупанты паникуют. Из Крыма в Россию хотят вывозить политзаключенных – партизаны
тюрма камера в'язниця
Почему РФ увеличила использование Искандеров против Украины – версия Игната
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
Швеция приближается к принятию решения о передаче Украине истребителей Gripen – СМИ
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
Армия РФ с левого берега ударила по центральным районам Херсона, есть раненые
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
РФ ищет лазейки в обороне ВСУ. На Авдеевском направлении снова обострение — Барабаш
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь