Это то самое большое наступление: военный эксперт объяснил, зачем РФ нужна Авдеевка

Российских оккупантов давно беспокоит вклинивание украинских войск очень мощным укрепительным районом до самого Донецка. Поэтому армия РФ сместила усилия для наступления на Авдеевку.

Об этом заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Это то самое большое наступление, о котором россияне мечтали давно. Они сместили усилия на Авдеевку. Почему туда? В принципе, их давно беспокоит вклинивание украинских войск очень мощным укрепрайоном буквально до самого Донецка. То есть это фактически ворота в Донецк. Даже по сравнению с Бахмутом, если они себе представят, что зачищают Авдеевку или выталкивают украинские силы оттуда, — это можно представить как огромную победу, которая могла бы стать венцом этого года, якобы украинское контрнаступление остановилось, а российское наступление началось, — отметил Самусь.

По мнению военного эксперта, россияне концентрируют внимание на разных направлениях, которые считают важными для дальнейшего наступления на территории Украины.

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— Уже отрабатывается даже на уровне ООН, что россияне начали то самое большое наступление, на которое они возлагают большие надежды. По данным ГУР Минобороны, на оккупированной территории сейчас находится более 400 тыс. военнослужащих РФ. Они могут себе позволить сконцентрировать внимание на направлениях, которые считают важными с точки зрения наступления, — считает аналитик.

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