РФ шукає шпаринки в обороні ЗСУ. На Авдіївському напрямку знову загострення – Барабаш

На Авдіївському напрямку фіксується нове загострення, росіяни не полишають спроб захопити місто.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

– На лінії фронту обстріли тривали всю ніч. Цілодобово ми чуєм з позицій стрілецькі бої. Гатять вони з усього, що є. Умовне “зниження” градусу напруги, яке декілька днів було на нашому напрямку, на жаль, вчора ми спостерігали, навпаки, загострення, – сказав він.

За словами начальника МВА, збільшилась кількість обстрілів та авіаударів по території громади. Також окупанти атакують сусідню, Очеретинську громаду.

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Барабаш зазначає, що війська РФ не залишають спроб оточити місто, намагаються знайти шпаринки в смузі оборони ЗСУ.

– Ну і всі свої невдачі вони компенсують кількістю і масованістю артилерійських і авіаракетних ударів, – додав він.

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку російські окупанти проводять перегрупування через великі втрати особового складу.

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