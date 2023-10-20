Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
В пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где провел совещания с пограничниками и военным командованием.
О деталях рабочей поездки проинформировали в пресс-службе Офиса президента.
Совещание с военными командирами касалось ситуации на передовой – на ключевых направлениях боев.
– Херсонская область. Совещание с военными – особый формат. Ключевой вопрос – ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг, – подчеркнул президент.
В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-морских сил Юрий Содоль, командующий ОСГВ Одесса Андрей Гнатов.
Залужный доложил об общей оперативной ситуации на фронте, обеспечении армии оружием и боеприпасами.
Кроме того, обсуждались оборонные действия на Авдеевском направлении, где войска РФ понесли рекордные потери в живой силе и технике после неудачных штурмов.
Присутствующие подробно проанализировали и ситуацию на Купянском направлении, а также военные операции на Юге.
Кроме того, Зеленский посетил одно из подразделений Херсонского пограничного отряда.
Он провел совещание “об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях”, в частности, в Херсонской области. Был заслушан доклад главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.
Визит совпал с 20-летием создания Управления разведки ГПСУ.
– Большую работу делаете, большую службу несете – крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам, – подчеркнул Зеленский, обращаясь к пограничникам-разведчикам.
Он пожелал им победить врага, сохранить себя и побратимов. Президент также вручил награды пограничникам.