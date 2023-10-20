Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте

Володимир Зеленський, Валерій Залужний на Херсонщині
Фото: Офис президента

В пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где провел совещания с пограничниками и военным командованием.

О деталях рабочей поездки проинформировали в пресс-службе Офиса президента.

Совещание с военными командирами касалось ситуации на передовой – на ключевых направлениях боев.

Сейчас смотрят

– Херсонская область. Совещание с военными – особый формат. Ключевой вопрос – ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг, – подчеркнул президент.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-морских сил Юрий Содоль, командующий ОСГВ Одесса Андрей Гнатов.

Залужный доложил об общей оперативной ситуации на фронте, обеспечении армии оружием и боеприпасами.

Кроме того, обсуждались оборонные действия на Авдеевском направлении, где войска РФ понесли рекордные потери в живой силе и технике после неудачных штурмов.

Присутствующие подробно проанализировали и ситуацию на Купянском направлении, а также военные операции на Юге.

Кроме того, Зеленский посетил одно из подразделений Херсонского пограничного отряда.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента Украины

Он провел совещание “об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях”, в частности, в Херсонской области. Был заслушан доклад главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

Визит совпал с 20-летием создания Управления разведки ГПСУ.

– Большую работу делаете, большую службу несете – крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам, – подчеркнул Зеленский, обращаясь к пограничникам-разведчикам.

Он пожелал им победить врага, сохранить себя и побратимов. Президент также вручил награды пограничникам.

Источник: Офис президента
Авдеевка, Война в Украине, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, Куп'янськ, Російська агресія, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Для защиты от российских дронов: Румыния разместит на границе с Украиной новую систему ПВО
Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
Что делать, если ТЦК грозит штрафом, уголовной ответственностью и блокировкой карт
повістки мобілізація
Грозит до 8 лет: разоблачен администратор Viber-группы, который помогал избегать повесток
військовий квиток, мобілізація
Евросоюз начинает согласование 12-го санкционного пакета против РФ – СМИ
Санкції проти РФ
Варварский метод борьбы: глава Еврокомиссии объяснила, чем похожи РФ и ХАМАС
Урсула фон дер Ляєн - глава Єврокомісії
Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
Условия использования ATACMS: новые детали | Ночной обстрел Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
Коррупционера поймали в Одессе | Обстрел Херсонской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Авдеевка, Купянск, Юг: Зеленский в Херсонской области провел совещание о ситуации на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь