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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Авдіївка, Куп’янськ, Південь: Зеленський на Херсонщині провів нараду про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський, Валерій Залужний на Херсонщині
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на Херсонщину, де провів наради з прикордонниками та військовим командуванням.

Про деталі робочої поїздки поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Нарада з військовими командирами стосувалася ситуації на передовій – на ключових напрямках боїв.

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– Херсонщина. Нарада з військовими – особливий формат. Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь, – наголосив президент.

У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-морських сил Юрій Содоль, командувач ОСУВ Одеса Андрій Гнатов.

Залужний доповів про загальну оперативну ситуацію на фронті, забезпечення армії зброєю та боєприпасами.

Крім того, обговорювалися оборонні дії на Авдіївському напрямку, де війська РФ зазнали рекордних втрат у живій силі та техніці після невдалих штурмів.

Присутні докладно проаналізували і ситуацію на Куп’янському напрямку, а також військові операції на Півдні.

Крім того, Зеленський відвідав один із підрозділів Херсонського прикордонного загону.

Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента України

Він провів нараду “про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях”, зокрема на Херсонщині. Була заслухана доповідь голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко.

Візит збігся із 20-річчям створення Управління розвідки ДПСУ.

– Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям, – наголосив Зеленський, звертаючись до прикордонників-розвідників.

Він побажав їм перемогти ворога, зберегти себе та побратимів. Президент також вручив прикордонникам нагороди.

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Володимир Зеленський

Джерело: Офіс президента
Авдіївка, Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Держприкордонслужба, Куп'янськ, Російська агресія, Херсонська область
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