Силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе, которые атаковали Украину ночью

Сегодня ночью 23 октября российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Ночная атака ударными беспилотниками Shahed-131/136 продолжалась более 3,5 часа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.

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Российский враг направил дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области, сообщает Оперативное командование юг. Однако на подходе с моря вражеские беспилотники встретили наши подразделения противовоздушной обороны.

Девять дронов сбили в Одесской области, еще один — в Винницкой области.

Обломки сбитого дрона повредили крышу складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 607-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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