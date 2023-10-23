Вражеская атака на Хмельницкую область: сработали наши силы ПВО
Этой ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы — работали наши силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
— Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО, — заявил он.
По состоянию на это время, сведений о пострадавших или повреждения имущества нет.
Командование Воздушных сил в 03:31 сообщило, что в Винницкой области фиксируются ударные дроны, которые движутся в направлении западных областей.
В Кировоградской области около трех ночи 23 октября были слышны звуки взрывов.
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