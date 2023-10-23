Утром в Днепропетровской области сбили управляемую авиационную ракету Х-59
Над Синельниковским районом Днепропетровской области сбили вражескую ракету, которую запустили с самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, под утро российский агрессор направил на область ракету, которую и уничтожили защитники из ПвК Восток.
В Генеральном штабе уточнили, что россияне кроме ракеты Х-59 запустили по Украине еще и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам в городе Константиновка Донецкой области, четыре ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и один ударный беспилотник неустановленного типа.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все дроны-камикадзе.
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