Зранку на Дніпропетровщині збили керовану авіаційну ракету Х-59

Над Синельниківським районом Дніпропетровської області збили ворожу ракету, яку запустили з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ранок російський агресор спрямував на область ракету, яку і знищили оборонці з ПвК Схід.

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У Генеральному штабі уточнили, що росіяни крім ракети Х-59 запустили по Україні ще й зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах у місті Костянтинівка Донецької області, чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та один ударний безпілотник невстановленого типу.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони, усі повітряні цілі знищили, а саме:

13 БпЛА Shahed-136/131;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

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