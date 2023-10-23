Зранку на Дніпропетровщині збили керовану авіаційну ракету Х-59
Над Синельниківським районом Дніпропетровської області збили ворожу ракету, яку запустили з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, під ранок російський агресор спрямував на область ракету, яку і знищили оборонці з ПвК Схід.
У Генеральному штабі уточнили, що росіяни крім ракети Х-59 запустили по Україні ще й зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах у місті Костянтинівка Донецької області, чотири ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та один ударний безпілотник невстановленого типу.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони, усі повітряні цілі знищили, а саме:
- 13 БпЛА Shahed-136/131;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук