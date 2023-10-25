До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин

Украина стремится увеличить собственное производство беспилотников, выпуская десятки тысяч ежемесячно до конца года.

Об этом сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин во время брифинга на промышленном форуме НАТО в Стокгольме 25 октября.

По его словам, до конца 2023 года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц. Сейчас их выпускают тысячами.

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— До конца этого года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы развиваем даже быстрее, чем обычные боеприпасы и боевое вооружение, — сказал он.

Камышин отметил, что Украина до сих пор в основном полагается на поставки снарядов партнерами. Украинский оборонно-промышленный комплекс растет, но этого недостаточно.

Сейчас снарядов Украина производит в разы больше, чем в прошлом году, отметил министр, однако “это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно”.

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