Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин

військовий ЗСУ з безпілотником Валькірія
Фото: УНИАН

Украина стремится увеличить собственное производство беспилотников, выпуская десятки тысяч ежемесячно до конца года.

Об этом сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин во время брифинга на промышленном форуме НАТО в Стокгольме 25 октября.

По его словам, до конца 2023 года Украина выйдет на производство десятков тысяч дронов в месяц. Сейчас их выпускают тысячами.

Сейчас смотрят

— До конца этого года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы развиваем даже быстрее, чем обычные боеприпасы и боевое вооружение, — сказал он.

Камышин отметил, что Украина до сих пор в основном полагается на поставки снарядов партнерами. Украинский оборонно-промышленный комплекс растет, но этого недостаточно.

Сейчас снарядов Украина производит в разы больше, чем в прошлом году, отметил министр, однако “это в любом случае достаточно далеко от того, сколько нам нужно”.

Читайте также
Ограничения Китая на продажу БпЛА в Украину: что говорят военные и волонтеры об изменениях
Mavic

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Интерфакс-Украина
Безпілотники, Война в Украине, Олександр Камишін, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
війна гармата
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин
Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
вибух
Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
До конца 2023 года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц — Камышин
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь