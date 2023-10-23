Ограничения Китая на продажу БПЛА в Украину: что говорят военные и волонтеры об изменениях

Украинские волонтеры и военные говорят, что последние ограничения Китая на экспорт дронов пока минимально повлияли на доступность беспилотников, особенно легких Mavic китайской компании DJI.

С 1 сентября Пекин обязал производителей подавать заявки на экспортные лицензии и предоставлять сертификаты о конечном пользователе, подчеркнув, что коммерческие китайские дроны нельзя использовать в военных целях. Ограничения касаются дронов большего радиуса действия весом более 4 кг, а также связанного с дронами оборудования.

Собственно, военные и волонтеры уже отмечают, что поставки запчастей ухудшились. Поэтому они опасаются, что в будущем ситуация ухудшится, сообщает ВВС.

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— Единственное изменение сейчас — мы активнее скупаем все запасы, которые остались на европейских складах. Но что мы будем делать в будущем, непонятно, — говорит Люба Шипович, которая возглавляет Dignitas, одну из крупнейших украинских волонтерских групп, поставляющую военным беспилотники.

По ее словам, особенно ее беспокоит доступность тепловизионных камер. Это касается как готовых дронов с тепловизионными камерами, так и их запчастей.

Наличие запчастей важно для тех, кто самостоятельно собирает дроны или совершенствует купленные модели.

Крупнейший в мире производитель коммерческих дронов DJI прекратил прямые продажи в Украину и РФ через два месяца после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Он также запретил своим дистрибьюторам продавать продукцию DJI клиентам в Украине и стране-агрессоре.

По словам Шипович, количество китайских беспилотников, предоставленных дистрибьюторам в Европе, резко сократилось с августа по сентябрь 2022 года. В расследовании The New York Times говорилось, что компании из КНР в последние месяцы сократили продажи украинцам дронов и запчастей. Но это касается не только Украины.

Российская газета Коммерсант заявляла, что “ограничения, введенные властями Китая на экспорт дронов, серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту некоторых деталей, таких как тепловизионные камеры”. В РФ китайские беспилотники часто покупают, например, в Казахстане.

Сейчас украинские волонтеры ищут альтернативу китайским беспилотникам — на Западе или в Украине. Некоторые волонтеры на ограничения смотрят с оптимизмом, что они смогут стимулировать собственное производство дронов и деталей к ним.

Анатолий Полковников, который занимается закупкой дронов, говорит, что украинский стартап готовится запустить производство двигателей для дронов.

Война в Украине является первым вооруженным конфликтом, в котором беспилотники используются настолько широко и в таком большом количестве, и обе стороны настроены продолжать в таком же стиле.

Источник : BBC Украина

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