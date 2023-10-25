Сломанная шея и отек мозга: в Черноморске пятеро мужчин избили военного

В Черноморске Одесской области на украинского старшего сержанта напали и избили пятеро мужчин, в результате чего военнослужащий получил тяжелые травмы и оказался в больнице.

Отмечается, что нападение произошло на прошлой неделе на улице Лазурной в Черноморске, где находится магазин Верже, отмечает местное издание Думская.

Судя по камере видеонаблюдения, пять мужчин набросились на военного в воскресенье, 22 октября.

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После избиения у пострадавшего исчезли личные вещи: банковские карты, смартфон и даже военный билет, а самого военного госпитализировали. У него отек мозга и перелом шеи.

На кадрах с видео можно наблюдать, как сначала один из нападавших подходит к военному и бьет его кулаком в голову, после чего он падает на землю.

Далее к нему подходят другие нападающие, продолжая избивать мужчину на асфальте.

Думская указывает, что полицией уже были установлены личности нападавших и начато уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Впрочем, квалификацию преступления могут изменить после того, как эксперты сделают выводы относительно телесных повреждений военного. Однако потерпевший отказался писать заявление о нападении.

Позднее появилось сообщение, что причастных к нападению задержали. Согласно данным Думской, которая ссылается на ГУНП в Одесской области, задержанные были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

— Сейчас пострадавший продолжает находиться в медицинском учреждении, где ему оказывают медицинскую помощь, — рассказали в пресс-службе полиции.

В соцсетях сообщается, что военнослужащий на данный момент находится в неподвижном состоянии. Согласно заявлению его родственников, в тот вечер на место инцидента приехали охранники, которые просто отпустили нападавших.

Это не первый раз, когда украинские военные сталкиваются с насилием в относительно мирных городах Украины. Так, в августе посреди Львова неизвестный избил трансгендерную военную Хелен Марк, которая служит в рядах Вооруженных сил Украины. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.

Фото: Думська

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