Зламана шия та набряк мозку: у Чорноморську п’ятеро чоловіків побили військового

У Чорноморську Одеської області на українського старшого сержанта напали й побили п’ятеро чоловіків, унаслідок чого військовослужбовець зазнав тяжких травм і опинився в лікарні.

Зазначається, що напад стався минулого тижня на вулиці Лазурній у Чорноморську, де розташований магазин Верже, зазначає місцеве видання Думская.

Судячи з камери відеоспостереження, п’ятеро чоловіків накинулися на військового в неділю, 22 жовтня.

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Після побиття у потерпілого зникли особисті речі: банківські картки, смартфон і навіть військовий квиток, а самого військового госпіталізували. У нього набряк мозку та перелом шиї.

На кадрах із відео можна спостерігати, як спочатку один із нападників підходить до військового і б’є його кулаком у голову, після чого він падає на землю.

Далі до нього підходять інші нападники, продовжуючи бити чоловіка на асфальті.

Думская вказує, що поліція вже встановила особи нападників і розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Утім, кваліфікацію злочину можуть змінити після того, як експерти зроблять висновки щодо тілесних ушкоджень військового. Однак потерпілий відмовився писати заяву про напад.

Пізніше з’явилося повідомлення, що причетних до нападу затримали. Згідно з даними Думской, яка посилається на ГУНП в Одеській області, затриманих доставили у відділ поліції для з’ясування обставин інциденту.

– Наразі потерпілий продовжує перебувати в медичному закладі, де йому надають медичну допомогу, – розповіли у пресслужбі поліції.

У соцмережах повідомляють, що військовослужбовець наразі перебуває в нерухомому стані. Згідно із заявою його родичів, того вечора на місце інциденту приїхали охоронці, які просто відпустили нападників.

Це не вперше, коли українські військові зіштовхуються з насиллям у відносно мирних містах України. Так, у серпні посеред Львова невідомий побив трансгендерну військову Хелен Марк, яка служить у лавах Збройних сил України. Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на інцидент.

Фото: Думська

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