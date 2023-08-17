Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
15 августа в центре Львова неизвестный избил трансгендерную военную Хелен Марк, которая служит в рядах ВСУ. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.
Свой комментарий Дмитрий Лубинец оставил под публикацией КиевПрайда в Instagram.
В ОО КиевПрайд рассказали, что Хелен приехала во Львов на похороны своей мамы.
Вечером 15 августа Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К ней внезапно подошел незнакомый мужчина и начал выяснять, какого пола она. После этого обозвал — “ты что — п**ар?”, а затем ударил.
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Военная написала заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что никого нельзя дискриминировать по любому признаку, ведь все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека направил письмо в Главное Управление Национальной полиции Украины, чтобы они соответственно отреагировали и провели быстрое, эффективное и беспристрастное расследование этой ситуации с обязательным исследованием вероятного мотива нетерпимости.
По информации КиевПрайд, Хелен уже три года служит в рядах Вооруженных сил Украины.
Фото: Хелен Марк/Instagram
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