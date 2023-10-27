Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем – Зеленский
Евросоюз готовит новые санкции против России и новые шаги по поддержке Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 26 октября.
Он начал с благодарности Соединенным Штатам и Дании за два пакета военной помощи, которые содержат снаряды и ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и бронетехнику.
Также глава государства говорит, что Украина продолжает готовить встречу на Мальте по Формуле мира и добавляет новых участников.
Отдельно президент доложил о своем участии в работе Европейского совета, где были лидеры стран ЕС, президент Евросовета Шарль Мишель, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Мецола.
— Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем. Это касается и новых санкций против России, и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров о членстве нашего государства и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми, — сказал он.
Владимир Зеленский также затронул тему подписания “одного из важнейших законов” на пути к началу переговоров о вступлении в Евросоюз — закон о ПЭПах (политически значимых лицах).
— Этот закон придает силы финансовому мониторингу жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. И его принятие является четким сигналом того, насколько серьезно Украина воспринимает задачу присоединиться к Европейскому Союзу и сделать работу своих государственных учреждений действительно чистой, — сказал он.
Что касается ситуации на фронте, то президент рассказал, что провел заседание военного кабинета в расширенном формате.
— Сегодня провел военный кабинет. Особый формат работы с командующими, руководителями разведки, Службы безопасности Украины, министром обороны… Доклады по каждому боевому направлению — генералы наши Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Главком Залужный. Руководитель ГУР Буданов и руководитель внешней разведки Литвиненко, — рассказал украинский лидер.
Относительно стратегических задач, то президент обсудил на военном кабинете поставки для воинов снарядов и техники, а также усиление украинского оборонно-промышленного комплекса.
— Наращиваем наши возможности и четче видим завершение войны украинской победой. Конечно, все мы должны осознавать: враг непростой и проще не станет. Но Украина должна стать — и станет! — мощнее, именно так, чтобы мы навсегда зафиксировали в истории, что Российская империя на украинскую землю больше не придет, — сказал он.
В конце обращения Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые уничтожают российские позиции и технику.
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк