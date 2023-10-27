Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем – Зеленский

Евросоюз готовит новые санкции против России и новые шаги по поддержке Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 26 октября.

Он начал с благодарности Соединенным Штатам и Дании за два пакета военной помощи, которые содержат снаряды и ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и бронетехнику.

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Также глава государства говорит, что Украина продолжает готовить встречу на Мальте по Формуле мира и добавляет новых участников.

Отдельно президент доложил о своем участии в работе Европейского совета, где были лидеры стран ЕС, президент Евросовета Шарль Мишель, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Мецола.

— Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем. Это касается и новых санкций против России, и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров о членстве нашего государства и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми, — сказал он.

Владимир Зеленский также затронул тему подписания “одного из важнейших законов” на пути к началу переговоров о вступлении в Евросоюз — закон о ПЭПах (политически значимых лицах).

— Этот закон придает силы финансовому мониторингу жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. И его принятие является четким сигналом того, насколько серьезно Украина воспринимает задачу присоединиться к Европейскому Союзу и сделать работу своих государственных учреждений действительно чистой, — сказал он.

Что касается ситуации на фронте, то президент рассказал, что провел заседание военного кабинета в расширенном формате.

— Сегодня провел военный кабинет. Особый формат работы с командующими, руководителями разведки, Службы безопасности Украины, министром обороны… Доклады по каждому боевому направлению — генералы наши Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содоль. Главком Залужный. Руководитель ГУР Буданов и руководитель внешней разведки Литвиненко, — рассказал украинский лидер.

Относительно стратегических задач, то президент обсудил на военном кабинете поставки для воинов снарядов и техники, а также усиление украинского оборонно-промышленного комплекса.

— Наращиваем наши возможности и четче видим завершение войны украинской победой. Конечно, все мы должны осознавать: враг непростой и проще не станет. Но Украина должна стать — и станет! — мощнее, именно так, чтобы мы навсегда зафиксировали в истории, что Российская империя на украинскую землю больше не придет, — сказал он.

В конце обращения Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые уничтожают российские позиции и технику.

Источник : Офис президента

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