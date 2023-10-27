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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

єВідновлення: Зеленский подписал законопроект о расширении компенсации украинцам

відновлення зруйнованого будинку в Ірпені
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В то же время, на сайте президента этого указа по состоянию на 16:55 еще нет.

Отныне граждане, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату по программе єВідновлення.

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5 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №10063, который поддержали 310 народных избранников.

По словам главы партии Слуга народа Елены Шуляк, основное изменение в законе №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, — это расширение форм компенсации по программе еВідновлення.

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Выплаты по новой форме компенсаций должны начаться с 1 января 2024 года.

Государственная программа єВідновлення начала работу в мае 2023 года. По ней граждане имеют возможность получить компенсацию в размере до 200 тыс. грн на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

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відновлення, Война в Украине, Владимир Зеленский
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