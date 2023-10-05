Украинцам, которые сами отремонтировали жилье, вернут средства — Рада приняла закон

Теперь украинцы, которые за свой счет отремонтировали поврежденное жилье, также могут рассчитывать на получение компенсации. Верховная Рада 5 октября приняла в целом соответствующий законопроект № 10063.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

По ее словам, основное изменение в законе № 2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, — это расширение форм компенсации по программе єВідновлення.

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— Запуск этого этапа єВідновлення мы планировали давно, ведь было много соответствующих запросов от граждан, которые сделали ремонт жилья самостоятельно, чтобы в нем можно было хоть как-то жить или чтобы оно не разрушилось еще больше, — объяснила нардеп.

Выплаты по новой форме компенсаций должны начаться с 1 января 2024 года, однако документ еще должен подписать президент.

Шуляк также сообщила, что это не последнее расширение программы єВідновлення — на очереди выплата компенсаций жителям оккупированных территорий.

В августе заработал второй этап государственной программы єВідновлення. То есть украинцы могут подавать заявки через Дію на компенсацию не только за поврежденное, но и за разрушенное жилье.

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