єВідновлення: Зеленський підписав законопроєкт про розширення компенсації українцям
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене в результаті російської агресії.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Водночас, на сайті президента цього указу станом на 16:55 ще немає.
Відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату за програмою єВідновлення.
5 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10063, який підтримали 310 народних обранців.
За словами голови партії Слуга народу Олени Шуляк, основна зміна в законі №2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії, – це розширення форм компенсації за програмою єВідновлення.
Виплати за новою формою компенсацій мають розпочатися з 1 січня 2024 року.
Державна програма єВідновлення розпочала роботу у травні 2023 року. За нею громадяни мають можливість отримати компенсацію у розмірі до 200 тис. грн на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.
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