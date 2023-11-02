Напал на 12-летнюю девочку, которая собирала деньги на ВСУ: в Киеве осудили мужчину

В Киеве осудили 48-летнего мужчину, который напал на 12-летнюю девочку на Крещатике. Ребенок вместе с друзьями собирал деньги в поддержку Вооруженных сил Украины.

По информации Киевской городской прокуратуры, в сентябре 2022 года на улице Крещатик мужчина заметил группу подростков. Они играли на музыкальных инструментах, собирая пожертвования для ВСУ. Когда дети завершили выступление, то положили собранные деньги в рюкзак школьницы.

Мужчина проследовал за детьми, а когда догнал 12-летнюю девочку, то схватил ее за волосы, повалил на землю и протянул около 2 м, пытаясь отобрать рюкзак. Неравнодушные прохожие вмешались в ситуацию и задержали злоумышленника до приезда правоохранителей.

Сейчас смотрят

Мужчина признал свою вину лишь частично во время судебного разбирательства. Он утверждал, что якобы не намеревался грабить ребенка и применять против него насилие.

Однако в прокуратуре обратили внимание, что все доказательства стороны обвинения свидетельствовали о намерении совершить нападение, а мужчина лишь пытается избежать ответственности за преступление. Показания гражданина суд признал несостоятельными при этих обстоятельствах.

В Шевченковском районном суде Киева признали виновным 48-летнего уроженца Полтавской области, который пытался ограбить малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения. Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. До вступления приговора в законную силу избранная обвиняемому мера пресечения в виде удерживания под стражей оставлена без изменений.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.