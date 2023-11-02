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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: в Києві засудили чоловіка

Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: в Києві засудили чоловіка
Фото: Нацполіція

У Києві засудили 48-річного чоловіка, який напав на 12-річну дівчинку на Хрещатику. Дитина разом із друзями збирала гроші на підтримку Збройних сил України.

За інформацією Київської міської прокуратури, у вересні 2022 року на вулиці Хрещатик чоловік помітив групу підлітків. Вони грали на музичних інструментах, збираючи пожертви для ЗСУ. Коли діти завершили виступ, то поклали зібрані гроші у рюкзак школярки.

Чоловік пішов за дітьми, а коли наздогнав 12-річну дівчинку, то схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 м, намагаючись відібрати рюкзак. Небайдужі перехожі втрутилися в ситуацію і затримали зловмисника до приїзду правоохоронців.

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Чоловік визнав свою провину лише частково під час судового розгляду. Він стверджував, що нібито не мав наміру грабувати дитину та застосовувати проти неї насильство.

Однак у прокуратурі звернули увагу, що всі докази сторони обвинувачення свідчили про намір вчинити напад, а чоловік лише намагається уникнути відповідальності за злочин. Свідчення громадянина суд визнав неспроможними за цих обставин.

У Шевченківському районному суді Києва визнали винним 48-річного уроженця Полтавської області, який намагався пограбувати малолітню дитину (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Чоловіка засудили до шести років і восьми місяців тюремного ув’язнення. Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

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Напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші на ЗСУ: в Києві засудили чоловіка

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