Развращал шестиклассниц в туристическом кружке: в Харьковской области будут судить 83-летнего мужчину

В Харьковской области разоблачили 83-летнего педофила, который развращал несовершеннолетних девочек в туристическом кружке. Дети отказались ходить в кружок, но из-за страха и стыда сначала не назвали родителям настоящие причины.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, 83-летний мужчина вел секцию пешеходного туризма для школьников из Шаровского лицея. По совместительству он работал дворником в учебном заведении. Но стало известно, что в спортивном зале во время занятий он развращал 11-летних девочек.

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Все это происходило в начале учебного года 2021-2022. Одна из девочек призналась, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь, ягодицы, половые органы. Она пыталась вырываться, но педофил одевал детей в туристическое снаряжение, маскируя извращения под якобы помощь.

Еще две жертвы — одноклассницы этой девочки, которые тоже ходили в туристический кружок и уже дали показания. Дети настаивают, что мужчина делал это намеренно. Девочки убирали его руки и показывали, что такие действия неприятны для них.

Однако педофил совершал подобное сексуальное насилие над шестиклассницами не один раз. Он пользовался тем, что на занятиях не было других взрослых, отметил начальник полиции.

Следователи сообщили 83-летнему мужчине о подозрении в сексуальном насилии против несовершеннолетних детей.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение. По решению следственного судьи, сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом.

Фото: Сергей Болвинов

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