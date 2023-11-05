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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве в отделении полиции побили пограничника: прокуратура начала расследование

В Киеве в отделении полиции побили пограничника: прокуратура начала расследование

Сегодня в соцсети появилось видео, на котором в Шевченковском районном отделении полиции столицы якобы избивают мужчину в военной форме. Полиция Киева прокомментировала инцидент и начала служебную проверку.

Что известно?

В подписи к опубликованному видео автор отметила, что полицейские якобы избили военного по имени Сергей, который приехал в Киев на военно-лечебную комиссию, поскольку на фронте получил тяжелые ранения.

После прохождения комиссии военный поехал на вокзал, где его задержали полицейские за нарушение комендантского часа. При этом мужчина имел билет на поезд, военный билет и заключение комиссии.

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В заметке отмечается, что военный Сергей получил тяжелое сотрясение мозга и сейчас находится в больнице города Балаклея.

Что говорят в полиции Киева?

По словам правоохранителей, инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования города наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час.

Оперативник Шевченковского управления полиции попросил мужчину предоставить документы и поинтересовался, почему тот находится на улице в запрещенное время. В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.

Сотрудник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Но мужчина проигнорировал законные требования и продолжал конфликтовать.

— Уважаемый, вы нарушили комендантский час. Вы ограничены в передвижении до 5 утра. Пройдите, пожалуйста, в отделение полиции, — говорит полицейский на видео.

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Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений, заявили в отделе коммуникации полиции Киева. Сейчас руководство полиции инициировало служебную проверку инцидента.

Прокуратура начала производство

По данным прокуроров, в сети обнародовано видео из помещения территориального отдела полиции, на котором видно момент падения военнослужащего на пол. За расследование дела взялись следователи ГБР.

Сейчас начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

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В Киеве в отделении полиции побили пограничника: прокуратура начала расследование

Фото: скриншот с видео

військовослужбовці, Київ, Нацполиция, Избиение
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