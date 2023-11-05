У Києві у відділку поліції побили прикордонника: прокуратура почала розслідування

Сьогодні у соцмережі з’явилося відео, на якому в Шевченківському районному відділку поліції столиці нібито б’ють чоловіка у військовій формі. Поліція Києва прокоментувала інцидент і розпочала службову перевірку.

Що відомо?

В описі до опублікованого відео авторка зазначила, що поліціянти нібито побили військового Сергія, який приїхав до Києва на військово-лікувальну комісію, адже на фронті дістав важких поранень.

Після проходження комісії військовий поїхав на вокзал, де його затримали поліціянти за порушення комендантської години. При цьому чоловік мав квиток на поїзд, військовий квиток та висновок комісії.

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У дописі зазначається, що військовий Сергій зазнав важкого струсу мозку і зараз перебуває в лікарні міста Балаклія.

Що кажуть у поліції Києва?

За словами правоохоронців, інцидент стався вночі 3 листопада. Під час патрулювання міста наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

Оперативник Шевченківського управління поліції попросив чоловіка надати документи та поцікавився, чому той перебуває на вулиці у заборонений час. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Проте чоловік проігнорував законні вимоги та продовжував конфліктувати.

– Шановний, ви порушили комендантську годину. Вас обмежено у пересуванні до 5-ї ранку. Пройдіть, будь ласка, до відділку поліції, – говорить поліціянт на відео.



Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів, заявили у відділі комунікації поліції Києва. Наразі керівництво поліції ініціювало службову перевірку інциденту.

Прокуратура розпочала провадження

За даними прокурорів, у мережі оприлюднено відео з приміщення територіального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу. За розслідування справи взялися слідчі ДБР.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень.

Фото: скриншот із відео

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