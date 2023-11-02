Военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске, умер в больнице

Украинский военнослужащий Юрий Куприч, которого избили в Черноморске Одесской области 22 октября, умер в больнице утром 2 ноября.

Об этом сообщила его жена Олеся Куприч в Facebook.

– Сегодня в 07:00 утра перестало биться сердечко нашего Юры, – написала она.

Жена военного рассказала, что 1 ноября у ее мужа был день рождения. Ему исполнилось 52 года.

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Накануне состояние Юрия Куприча стремительно ухудшилось, и женщина просила помолиться за него.

Напомним, в воскресенье, 22 октября, в Черноморске Одесской области на старшего сержанта напали и избили пятеро мужчин, в результате чего военнослужащий получил тяжелые травмы и оказался в больнице.

Это произошло на улице Лазурной, где расположен магазин Верже. Нападение зафиксировали камеры наблюдения.

После избиения у пострадавшего исчезли личные вещи: банковские карты, смартфон и даже военный билет, а самого военнслужащего госпитализировали. У него отек мозга и перелом шеи.

Фото: Думська

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