На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, во время которого получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

Об этом он сообщил в мессенджере Telegram во вторник, 7 ноября.

— Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме, — написал глава государства.

Зеленский сообщил, что получил сводку о ситуации на фронте: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на Юге.

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Кроме того, заслушали данные разведок о ситуации на временно оккупированных территориях, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мероприятиях.

Накануне представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина получила от западных союзников весь обещанный список противовоздушной обороны, но этого недостаточно.

По его словам, Украине надо значительно больше систем ПВО, таких как Patriot, Samp/T, IRIS-T, или NASAMS. Кроме этого, Украина надеется на совместное производство систем ПВО.

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