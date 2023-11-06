Нужны средства, способные уничтожать Shahed в автоматическом режиме — Игнат

Украине нужны современные средства ПВО, способные в автоматическом режиме уничтожать вражеские Shahed.

— А еще лучше иметь достаточно систем радиоэлектронной борьбы, которые будут сажать БпЛА без единого выстрела, — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine.

Также, по его словам, надо больше ПВО Patriot, SAMP/T IRIS-T и NASAMS.

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— Необходимо сосредоточить внимание не только на тех комплексах, что я озвучил, и для Воздушных сил, и для ПВО Сухопутных войск, а именно — британская Terrahawk Paladin. Это то, что необходимо для уничтожения именно Shahed. Их становится больше, РФ наладила производство, поэтому нам нужны именно такие средства, которые могут в автоматическом режиме, без вмешательства человека, уничтожать эти цели со 100% результатом. Это уже показал немецкий Gepard, который очень неплохо уничтожает не только Shahed, но и ракеты, — объяснил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 621-е сутки.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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