На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, під час якої отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки й обладнання за останню добу.
Про це він повідомив у месенджері Telegram у вівторок, 7 листопада.
– Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими, – написав глава держави.
Зеленський повідомив, що отримав зведення щодо ситуації на фронті: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках і на Півдні.
Окрім того, заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.
Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна отримала від західних союзників увесь обіцяний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо.
За його словами, Україні треба значно більше систем ППО, таких, як Patriot, Samp/T, IRIS-T, або NASAMS. Крім того, Україна сподівається на спільне виробництво систем ППО.
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