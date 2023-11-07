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Венгрия угрожает ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Україна ЄС
Фото: Pixabay

Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС на саммите в декабре, пока не будет отменен закон о языке в сфере образования.

Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью NOS.

— Новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой. Мы не можем с этим согласиться, — сказал он.

В Украине был введен закон, обязывающий меньшинства, не только венгерское, получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

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По словам Орбана, в Венгрии обеспокоены, что дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в учебе.

— Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз, — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы приезда украинской делегации в Будапешт перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира на военную помощь ВСУ.

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ЕС, Венгрия, Украина
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