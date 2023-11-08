780 оккупантов, 29 артсистем и 22 ББМ: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 307 610 военных, из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 08.11.23

танков — 5301 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 9996 (+22) ед,

артиллерийских систем — 7439 (+29) ед,

РСЗО — 872 (+3) ед,

средств ПВО — 572 (+2) ед,

самолетов — 322 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5567 (+10),

крылатых ракет — 1556 (+0),

кораблей/катеров — 20 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9814 (+47) ед,

специальной техники — 1054 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 623-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник : Генштаб ВСУ

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