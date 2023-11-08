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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

780 окупантів, 29 артсистем та 22 ББМ: втрати РФ за добу

розбита техніка РФ
Фото: УНІАН

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 307 610 військових, з них 780 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 08.11.23

  • танків ‒ 5301 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9996 (+22) од,
  • артилерійських систем – 7439 (+29) од,
  • РСЗВ – 872 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 572 (+2) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1556 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1054 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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