Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
780 окупантів, 29 артсистем та 22 ББМ: втрати РФ за добу
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 307 610 військових, з них 780 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 08.11.23
- танків ‒ 5301 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9996 (+22) од,
- артилерійських систем – 7439 (+29) од,
- РСЗВ – 872 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 572 (+2) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1556 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 1054 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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