780 окупантів, 29 артсистем та 22 ББМ: втрати РФ за добу

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 307 610 військових, з них 780 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 08.11.23

танків ‒ 5301 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9996 (+22) од,

артилерійських систем – 7439 (+29) од,

РСЗВ – 872 (+3) од,

засобів ППО ‒ 572 (+2) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5567 (+10),

крилатих ракет ‒ 1556 (+0),

кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9814 (+47) од,

спеціальної техніки ‒ 1054 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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