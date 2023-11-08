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Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте

ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 8 ноября 2023 года:

Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
ISW
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

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На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак оккупантов у Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отбили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

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В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 623-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Карта боевых действий на 8 ноября 2023 — ситуация на фронте

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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