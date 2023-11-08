Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023

DeepStateMap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Сейчас смотрят
Читайте также
Карта боевых действий на 7 ноября 2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховна Рада
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина
Выплаты за ранения 2023: что предусмотрено и как получить
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь