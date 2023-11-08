Украина имеет в войне в пять раз меньше потерь, чем Россия — Зеленский

Несмотря на то, что Россия в четыре раза больше Украины, потери украинских войск — в разы меньше, чем у россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду по видеосвязи на конференции Reuters Next.

— Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше, чем Украина. Это значит (по их логике, — Ред.), что война не может длиться слишком долго. Это правда. Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше, — сказал Зеленский.

Он добавил, что российские оккупационные войска должны покинуть Украину и это является реальным способом остановить войну.

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— Прежде всего они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну, — сказал он.

Глава государства отметил, что Украина по-прежнему не готова обсуждать какие-либо компромиссы с Россией, поскольку является жертвой агрессии. При этом официальный Киев открыт к предложениям из Китая, стран Африки, Бразилии и других государств, которые могут повлиять на Кремль.

Напомним, по состоянию на утро 8 ноября потери России в Украине составляют 307 610 военных, из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.

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