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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна має у війні вп’ятеро менше втрат, ніж Росія – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Попри те, що Росія вчетверо більша за Україну, втрати українських військ – у рази менші, ніж у росіян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу через відеозв’язок на конференції Reuters Next.

– Деякі лідери кажуть, що Росія вчетверо більша, ніж Україна. Це означає (за їхньою логікою, – Ред.), що війна не може тривати занадто довго. Це правда. Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні щонайменше в п’ять разів менше, – сказав Зеленський.

Він додав, що російські окупаційні війська мають залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну.

Зараз дивляться

– Насамперед вони повинні вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони повинні вийти, і після цього ми можемо почати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну, – сказав він.

Глава держави зазначив, що Україна, як і раніше, не готова обговорювати якісь компроміси з Росією, оскільки є жертвою агресії. Водночас офіційний Київ відкритий до пропозицій з Китаю, країн Африки, Бразилії та інших держав, які можуть вплинути на Кремль.

Нагадаємо, станом на ранок 8 листопада втрати Росії в Україні складають 307 610 військових, з них 780 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

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Володимир Зеленський

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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