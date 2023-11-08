Україна має у війні вп’ятеро менше втрат, ніж Росія – Зеленський
Попри те, що Росія вчетверо більша за Україну, втрати українських військ – у рази менші, ніж у росіян.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу через відеозв’язок на конференції Reuters Next.
– Деякі лідери кажуть, що Росія вчетверо більша, ніж Україна. Це означає (за їхньою логікою, – Ред.), що війна не може тривати занадто довго. Це правда. Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні щонайменше в п’ять разів менше, – сказав Зеленський.
Він додав, що російські окупаційні війська мають залишити Україну і це є реальним способом зупинити війну.
– Насамперед вони повинні вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони повинні вийти, і після цього ми можемо почати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну, – сказав він.
Глава держави зазначив, що Україна, як і раніше, не готова обговорювати якісь компроміси з Росією, оскільки є жертвою агресії. Водночас офіційний Київ відкритий до пропозицій з Китаю, країн Африки, Бразилії та інших держав, які можуть вплинути на Кремль.
Нагадаємо, станом на ранок 8 листопада втрати Росії в Україні складають 307 610 військових, з них 780 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова