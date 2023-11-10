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Трамп рассматривает на должность своего вице-президента антиукраинского пропагандиста

Трамп рассматривает на должность своего вице-президента антиукраинского пропагандиста
Фото: Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера на выборах в 2024 году.

Об этом заявил сам 45-й президент США, выступая на Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона на этой неделе.

— Мне очень нравится Такер; думаю, я бы рассмотрел его кандидатуру. Думаю, я бы сказал, что да, потому что у него отличный здравый смысл, — сказал Трамп.

Также он объяснил, чем он мотивирует свой выбор.

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— Знаете, когда говорят, что вы, ребята, консерваторы или я консерватор — это не потому, что мы консерваторы, у нас есть здравый смысл. Мы хотим иметь безопасные границы. Мы хотим иметь стену, потому что стены работают, — сказал он.

Что известно о Такере Карлсоне

Такер Карлсон ранее был ведущим на республиканском телеканале Fox News. Весной 2023 года Карлсон был уволен с Fox News через несколько дней после того, как телеканал согласился выплатить компании Dominion Voting Systems $787 млн, чтобы урегулировать иски о клевете во внесудебном порядке.

После увольнения ведущий запустил серию видеороликов на платформе X, ранее известной как Twitter, и остается по контракту с Fox.

В своих выступлениях он часто критикует Украину, транслирует российские пропагандистские нарративы и обвиняет президента Украины Владимира Зеленского почти во всем, в чем его обвиняла российская пропаганда.

Примечательно, что Такера Карлсона неоднократно репостил на свою страницу владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.

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Трамп рассматривает на должность своего вице-президента антиукраинского пропагандиста

Такер и Трамп

В ночь первых республиканских президентских праймериз в августе 2023 года Карлсон провел пространное интервью с Трампом в своей программе на X.

В последние месяцы бывший президент все больше критиковал Fox и его корпоративную собственность и, как сообщается, был расстроен решением телеканала снять Карлсона с эфира в начале этого года.

В рамках судебного процесса с Dominion было обнародовано множество внутренних сообщений от ведущих Fox, включая Карлсона, в которых они критикуют Трампа и выливают холодную воду на его ложные заявления о нечестных выборах 2020 года.

— Я страстно ненавижу его, — написал Карлсон о Трампе в одном из широко разглашенных текстовых сообщений.

В других сообщениях Карлсон использовал оскорбительные выражения в адрес женщин-руководителей телеканала Fox, а также, как правило, расистские высказывания, когда описывал свои чувства по поводу нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года.

Карлсон, некогда самый рейтинговый ведущий кабельных новостей, неоднократно отвергал вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты самостоятельно.

На сегодня Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз Республиканской партии 2024 года.

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Дональд Трамп

Источник: The Hill
Выборы в США, Дональд Трамп, США
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