Иран и КНДР используют безумие Путина, пока у него есть ресурсы, чтобы им платить — Зеленский

Нынешние друзья российского диктатора Владимир Путина в Иране и Северной Корее просто используют его безумие.

Об этом во время выступления в Давосе сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить, — сказал он.

По словам президента, все мы должны инвестировать в приближение мира и делать это даже больше, чем сегодня или вчера. Мир должен стать справедливым и стабильным.

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Глава государства отметил, что перед полномасштабным вторжением звучали заявления “не нагнетать ситуацию”.

— Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам сказали: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция, — сказал президент.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что в свободном мире все должны быть непоколебимыми в достижении наших желаний, действий и целей, так же как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.

Президент добавил, что украинцы начали свою защиту тогда, когда в нас почти никто в мире не верил. А сейчас роли изменились и мир перестал верить в Россию.

Также во время выступления Зеленский прокомментировал замораживание конфликта в Украине, отметив, что такие, как Путин, им никогда не удовлетворятся.

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