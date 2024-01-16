Иран и КНДР используют безумие Путина, пока у него есть ресурсы, чтобы им платить — Зеленский
Нынешние друзья российского диктатора Владимир Путина в Иране и Северной Корее просто используют его безумие.
Об этом во время выступления в Давосе сказал президент Украины Владимир Зеленский.
— Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить, — сказал он.
По словам президента, все мы должны инвестировать в приближение мира и делать это даже больше, чем сегодня или вчера. Мир должен стать справедливым и стабильным.
Глава государства отметил, что перед полномасштабным вторжением звучали заявления “не нагнетать ситуацию”.
— Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам сказали: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция, — сказал президент.
В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что в свободном мире все должны быть непоколебимыми в достижении наших желаний, действий и целей, так же как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.
Президент добавил, что украинцы начали свою защиту тогда, когда в нас почти никто в мире не верил. А сейчас роли изменились и мир перестал верить в Россию.
Также во время выступления Зеленский прокомментировал замораживание конфликта в Украине, отметив, что такие, как Путин, им никогда не удовлетворятся.