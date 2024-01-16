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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Іран та КНДР використовують безумство Путіна, поки в нього є ресурси, щоб їм платити – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Нинішні друзі російського диктатора Володимир Путіна в Ірані та Північній Кореї просто використовують його безумство.

Про це під час виступу у Давосі сказав президент України Володимир Зеленський.

— Навіть нинішні друзі Путіна у Пхеньяні та Тегерані просто використовують його безумство, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб їм платити, – сказав він.

За словами президента, усі ми повинні інвестувати у наближення миру і робити це навіть більше, ніж сьогодні чи учора. Мир має стати справедливим та стабільним.

Зараз дивляться

Глава держави зауважив, що перед повномасштабним вторгненням лунали заяви “не нагнітати ситуацію”.

— Ми закликали до активних дій і санкцій для запобігання розширенню війни. Нам сказали: не нагнітайте ситуацію. І після 24 лютого ніщо не нашкодило нашим коаліціям більше, ніж ця концепція, – сказав президент.

У своєму виступі Зеленський наголосив, що у вільному світі всі мають бути непохитними в досягненні наших бажань, дій і цілей, так само як Путін відверто говорить про свої приречені амбіції.

Президент додав, що українці почали свій захист тоді, коли в нас майже ніхто у світі не вірив. А зараз ролі змінилися і світ перестав вірити у Росію.

Також під час виступу Зеленський прокоментував замороження конфлікту в Україні, наголосивши, що такі, як Путін, ним ніколи не задовольняться.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Росія
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