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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин является хищником, который не удовлетворяется замороженным продуктом — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе задался вопросом, может ли быть замораживание войны в Украине ее концом?

Он отметил, что не хочет довольствоваться труизмом, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова.

— Я напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса. Тогдашние канцлер Германии и президент Франции. Но Путин является хищником, который не удовлетворяется замороженным продуктом, — сказал президент.

Глава государства добавил, что Украине нужно защищать себя, наших детей, наши дома, наши жизни, и мы можем это сделать и побороть врага на земле.

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— Мы доказали это и на море, и в небе. Мы наращиваем производство вооружения, мы достигли экономического роста в Украине, наш ВВП растет, несмотря на войну. Плюс более 5% в прошлом году. Мы получили решение ЕС об открытии переговоров, мы нормализуем идею о том, что агрессора можно побороть. Даже агрессию Путина, которая длится уже десять лет и даже больше.

Зеленский добавил, что сейчас Украина может сказать: Не эскалируйте всем тем, кто сомневается, всем тем, кто хочет уменьшить поддержку. Он подчеркнул, что война в Украине должна закончиться справедливым и стабильным миром.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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