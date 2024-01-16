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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Давосі задався питанням, чи може бути замороження війни в Україні її кінцем?

Він зазначив, що не хоче задовольнятися труїзмом, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову.

— Я нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Тодішні канцлер Німеччини та президент Франції. Але Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом, – сказав президент.

Глава держави додав, що Україні потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя, і ми можемо це зробити і побороти ворога на землі.

Зараз дивляться

— Ми довели це і на морі, і в небі. Ми нарощуємо виробництво озброєння, ми досягли економічного зростання в Україні, наше ВВП зростає, попри війну. Плюс понад 5% минулого року. Ми отримали рішення ЄС про відкриття переговорів, ми нормалізуємо ідею про те, що агресора можна побороти. Навіть агресію Путіна, яка триває вже десять років та навіть більше.

Зеленський додав, що зараз Україна може сказати: Не ескалюйте всім тим, хто сумнівається, всім тим, хто хоче зменшити підтримку. Він наголосив, що війна в Україні має закінчитися справедливим та стабільним миром.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський
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